شكرا لمتابعة خبر عن الخوداني : ينفجر غضبا من حقيقة مشاركة قوات طارق عفاش ضد قوات الشرعية في معارك ابين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انفجر الاعلامي المؤتمري كامل الخوداني، غضبا من تداول الاخبار عن مشاركة قوات طارق صالح في معارك ابين بجانب الانتقالي ضد الشرعية. وقال الخوداني في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" رصدها محرر أبابيل نت : قالها العميد طارق وكررها الف مرة معركتنا صنعاء وعدونا الحوثي ولا علاقة لنا بمعارككم. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة) شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل ! شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور) Advertisements مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد واشار الخوذاني:ياجماعة استحوا شوية. بجاه الله قليل من الحياء قليل من الشرف . واضاف، اقسم بالله لو نشارك بمعارككم هذه لا نشارك قدام الناس كلهم ماخايفين من ابو احد. مختتما:طفشنا دوروا لكم شماعة فشل غيرنا وحاربوا بشرف. وعمدت مواقع اخبارية وناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الزج باسم طارق صالح وقواته بمشاركة معارك ابين محملين قوات المقاومة الوطنية الخسائر التي يتلاقاها الجيش الوطني على يد قوات الانتقالي خلال معارك ابين.

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