شكرا لمتابعة خبر عن المجلس الانتقالي .. يفاجئ خصوم طارق صالح برسالة قوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك رسالة قوية العميد الركن طارق صالح قائد قوات المقاومة الوطنية في الساحل الغربي جراء توجه السياسي والعسكري لمحاربة الحوثيين دون افتعال اي معارك جانبية..

وقال بن بريك، في تغريدة قصيرة على تويتر: "حيا بالعميد طارق، الذي نكن له الاحترام".

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وأضاف بن بريك، عن طارق "تحاربنا واصطلحنا وتآخينا وتحالفنا ضد الحوثي، وصدقنا معه وصدق معنا، لم ينحرف عن بغيته صنعاء ولازم الجبهة هو ورجاله".

وأكد بن بريك، في ختام تغريدته بالقول: "سنكون لكل شمالي صادق عونا ومددا وظهرا، وسندا مادام وجهته تحرير بلده، ولن نقبل من أحد المساس بإرادة شعبنا وتضحياته"، بالإشارة لجنوب اليمن.