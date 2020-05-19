هكذا رد البحسني محافظ حضرموت على قرار الميسري

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عدن - ياسمين التهامي - رد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني على قرار وزير الداخلية الميسري بتعيين مديراً عاماً للأمن والشرطة بساحل حضرموت و مديراً لفرع مصلحة الهجرة والجوازات بساحل حضرموت. وأصدر محافظ حضرموت تعميماً لقرار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري القاضي بتعيين الأخ اللواء سعيد علي أحمد نصيب العامري مديراً عاماً للأمن والشرطة بساحل حضرموت، اضافة الى عمله وكيلاً لوزارة الداخلية لشؤون المنطقة الشرقية. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة) شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل ! Advertisements شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور) مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد كما أصدر المحافظ تعميماً لقرار وزير الداخلية القاضي بتعيين العقيد فهمي عمر محمد أبوبكر بلكديش – مديراً لفرع مصلحة الهجرة والجوازات بساحل حضرموت.

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