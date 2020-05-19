شكرا لمتابعة خبر عن ف غاية الخطوره : الرئيس هادي يباغت الجميع ويصدر توجيهات عاجلة بالقبض القهري على هاني بن بريك حيا او ميتا ( صورة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مطلعة ان الرئيس هادي سيصدر قرار عاجل بالقبض القهري على نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك حيا او ميتا .

جاء ذلك في اعقاب الفتوى التي اصدرها نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك اباستباحة دماء الجيش الوطني وقال ( ‏أفتيت كل جنوبي في جبهات القتال بأن له الفطر يشرب ويأكل وله الأجر وعليه القضاء بعدها، وأفتيت أن كل إخونجي وذيله من قاعدي وداعشي وغيرهم من المرتزقة المشاركين في العدوان على الجنوب دمهم دم حنش إلا المستسلم.

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والمقتول منهم إلى جهنم والمقتول منا مدافع عن وطنه وعرضه وبيته وماله فهو شهيد وكانت هناك ردود فعل قويه على منصات التواصل الاجتماعي فقد قال الصحفي والإعلامي عبدالرقيب الهدياني هاني بن بريك يسقط في منحدر سحيق ويجر الانتقالي الاطرش معه.

هذا الفريق أزعج الدنيا بالحديث عن فتاوى استحلال الدماء المزعومة ضد الجنوبيين واليوم يتصدرون هذه الفضيحة بجدارة علماء نفس واجتماع: شخصية كهذا التي تظهر في قالب (هاني) تعيش تنلقضات هائلة وتمر بمرحلة انفصام كبير وعدوانية .

وقال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد جميح ‏سيكتشف الإخوة في المجلس الانتقالي أن علاقة هاني بن بريك بالقضية الجنوبية تشبه علاقته بالسلفية.

القضية الجنوبية والتدثر بالسلفية كلها تكتيكات يستخدمها لغرض السلطة والثروة.

وكما تنكر لفتواه "الوحدة أصل من أصول الدين"، وتنكر لسلفيته، سيتنكر للقضية إذا لم تف بطموحه الذي لا حدود له. بينما هناك ردود كبيرة فمنهم من خلال فهمه التغريدات التي أوردها هاني بن بريك وقالها عرف بأن هاني بن بريك ارهابي وداعشي والصورة التاليه من خلالها ممكن نعرف من هو هاني بن بريك