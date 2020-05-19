شكرا لمتابعة خبر عن بشرى سارة للمغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية شروط من يريد الخروج خلال وبعد عيدالفطر رسوم الخروج والعودة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كتب رجا احمدفي أخبار السعوديةآخر تحديث منذ ساعتين شروط من يريد الخروج، أوضحت الجوازات السعودية أن هناك بعض التسهيلات التي قدمتها للوافدين خلال فترة تفشي فايروس كورونا.

وإنتشاره،أما فيما يتعلق بإجراءات الدخول والخروج والسفر في الحالات الإضطرارية، فقد تتطلب إجراءات الخروج والعودة، أو المغادرة من السعودية إلى بلدان الوافدين، بعض الإجراءات اللازمة والتي من المفترض أن يلتزم بها الوافدين لإتمام ذلك على أكمل وجه، وفي هذا التقرير سنوضح لكم شروط من يريد السفر خلال وبعد عيد الفطر.

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بالسفر إلى بلاده، أو إصدار تأشيرة خروج نهائي من السعودية، وأولى إجراءات الخروج النهائي هي كالآتي أما الإجراءات، فعلى الوافد الذي سيخرج نهائيا فعل ما يلي :

جواز سفر ساري المفعول، به صفحتان خاليتان لإصدار خاتم تأشيرة الخروج من السعودية بشكل نهائي، حضور الكفيل أو رب العمل السعودي أو نائب عنه وقت تقديم طلب التأشيرة.

وثيقة الإقامة الخاصة بمقدم الطلب أصل وصورة منها.

إذا كانت رخصة الإقامة منتهية الصلاحية فعلى مقدم الطلب دفع الغرامة المقررة

تعبئة نموذج الطلب الخاص بذلك، حجز الحقائب مبكرا.

أما الرسوم الخاصة بالخروج والعودة، فبقيت كما هي ولم يتغير فيها شيء.