شكرا لمتابعة خبر عن عـــاجل : أنباء عن تدخل كتيبة عسكرية من اشرس المقاتلين تابعة لهذه الدولة العربية في حرب ابين وتسحق لواء كامل من الانتقالي وتأسر 9 من كبار القادة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد عدد من الناشطين المؤيدين للمجلس الانتقالي الجنوبي ان كتيبة سودانية من اشرس المقاتلين تمكنت من السيطرة الكاملة على لواء عسكري باكامل تابع لقوات المجلس الانتقالي .

واشار الناشطون الى ان الكتيبة السودانية تمكنت من اسر 9 من القادة العسكريين من كبار الضباط التابعين للانتقالي وسوف تقوم بتسليمهم للقيادة الشرعية.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة)

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

Advertisements

هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور)

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وكان المتحدث الرسمي باسم الجيش السوادني، صباح يوم امس الاثنين 18 مايو/أيار، ان وجود افراد القوات المسلحة السودانية في اليمن تحكمه الظروف العملياتية في الميدان.

وأوضح العميد عامر محمد الحسن، ان القوات السودانية موجودة في اليمن ضمن قوات أخرى ووفقا لبروتوكول مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحفظ ”عامر“ في تصريح لصحيفة ”السوداني“، عن ذكر اعداد القوات السودانية الباقية في اليمن، قائلا: ”إنها معلومات تخص الجيش“.