شكرا لمتابعة خبر عن وردنت للتو : إيران ترد رسميًّا على طلب محمد بن سلمان وترمب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ردَّت إيران،يوم امس الاثنين، على الأنباء التي تحدثت عن طلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، التوسط بين طهران والرياض.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "إننا لم نتسلم شيئًا محددًا في هذا الصدد، إلا أن ما سمعناه هو أخبار إعلامية، حيث طلب ذلك لتحسين الأجواء"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

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وأضاف "موسوي": "لقد أعلنا من قبل، بأن إيران على استعداد للحوار وإزالة سوء الفهم مع السعودية، سواء عبر وسطاء أو من دون وسطاء"، مؤكدًا أن "المنطقة بحاجة إلى أن تتجه في هذا المسار، وإن قرروا التوجه في هذا المسار فإن أحضان إيران مفتوحة".

وكان رئيس الوزراء العراقي الجديد، تلقى الجمعة الماضية، اتصالًا هاتفيًّا من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قدّم خلاله التهنئة بمناسبة تولي "الكاظمي" رئاسة الحكومة، ونيلها ثقة مجلس النواب".

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أن "ولي العهد السعودي أكد أن للعراق دورًا أساسيًّا في تقريب وجهات النظر بالمنطقة، فيما قدّم دعوة إلى الكاظمي لزيارة المملكة".

وكان رئيس وزراء باكستان، عمران خان، كشف وفي وقت سابق عن طلب كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وولي العهد السعودي منه الوساطة مع طهران.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده "خان" على هامش الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال "خان" إن "ترامب" طلب منه "التوسط في الأزمة الحالية مع طهران" مؤكدًا أنه تحدث بالفعل مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، في هذا الصدد.