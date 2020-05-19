شكرا لمتابعة خبر عن شاهدبالفيديو :”رئيس الفصل” يبكي كل اليمنيين في الحصة الاخيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أنهى فريق برنامج رئيس الفصل حلقاته الـ 25 اليوم والتي تواصلت معنا منذ اول ايام شهر رمضان المبارك بأغنيه مؤثره ورائعة أبكت الكثير من اليمنيين في الداخل والخارج .

وسلطت الاغنية الرائعة في كلماتها على الوضع الراهن في اليمن الذي يعيش اسوء فترة من تاريخه الحديث في الحروب والفقر والاوبئة وانعدام الامن .

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وجاء في كلمات الاغنية للبرنامج الذي يقدمه المبدع محمد الربع ملينا من هذا الوضع يا اهل الزعامة خافوا حساب ربنا يوم القيامة خلونا بس نعيش عيشة كرامة كل العوالم عايشه بناء وتعمير نتمنى بس الوطن يصبح على الخير ايش هي الاسباب فهمونا الاسباب مرت سنة ورا سنة وجرحنا ما طاب