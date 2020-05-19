علاج جديد يبدأ بالقضاء على المرض وترمب يعلن فتح وتشغيل الاقتصاد (فيديو + تفاصيل مباشرة)

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عدن - ياسمين التهامي - أشارت صحيفة "​نيويورك تايمز​" الأميركية إلى أن "اللقاح الذي تطوره شركة "مودرنا" ضد ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" يثبت فعاليته"، لافتةً إلى أن "هذا هو اللقاح الأول الذي يثبت فعاليته وستجرب الشركة اللقاح خلال المرحلة الثانية التي تبدأ الشهر الحالي على 600 متطوع، لتشمل بعدها المرحلة الثالثة التي تبدأ في تموز الآلاف من الأشخاص الأصحاء".

ولفتت الصحيفة إلى أن "الشركة المصنعة للقاح أفاد بأن هذا هو اللقاح الأول الذي يتم اختباره على الناس ويتبين أنه آمن، وقادر على تحفيز الاستجابة المناعية ضد الفيروس"، منوّهةً بأن "ما تم التوصل إليه يستند إلى النتائج التي صدرت عن الأشخاص الثماني الأوائل الذين نلقوا جرعتين من اللقاح ابتداءًأ من آذار".

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بالتوازي، اقتتحت بورصة "وول ستريت" مؤشراتها على ارتفاع عقب الحديث عن إمكانية الوصول إلى لقاح ضد فيروس كورونا.

الى ذلك، قفز مؤشر داو جونز الأميركي يقفز 700 نقطة بعد إعلان شركة أميركية عن نجاح التجارب الأولى على لقاح مضاد لكورونا.

من جهته قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن الولايات المتحدة ستعيد فتح وتشغيل اقتصاد البلاد.

وقفزت مؤشرات الأسهم الأميركية في التعاملات المبكرة الاثنين إذ غذت بيانات مشجعة بشأن تجارب لقاح محتمل لمرض كوفيد-19 التفاؤل، بينما يعول المستثمرون أيضا على المزيد من التحفيز لإنقاذ الاقتصاد من تراجع يقوده فيروس كورونا.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 374.56 نقطة أو 1.58% إلى 24059.98 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 68.68 نقطة أو 2.40% إلى 2932.38 نقطة.

وربح المؤشر ناسداك المجمع 162.59 نقطة أو 1.80% إلى 9177.15 نقطة.

وارتفعت أسعار النفط، بدعم من تخفيضات الإنتاج ومؤشرات على تعاف تدريجي للطلب في ظل تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا.

وقفز خام برنت 6.1% إلى 34.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 1041 بتوقيت غرينتش.

كما ارتفعت معظم بورصات الخليج الرئيسية، مدفوعة بصعود أسعار النفط، وذلك بقيادة السعودية بعد أن تلقى قطاعها المصرفي دفعة من نتائج أعمال إيجابية للشركات.

وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 1.4% فيما ربح سهم مصرف الراجحي 1.6%.

وقفز سهم مجموعة سامبا المالية 4.3% بعد أن أعلنت ارتفاع صافي الربح في الربع الأول 19.6% بينما زاد سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك المملكة، 2.3% بعد أن أعلن عن زيادة الأرباح الفصلية 2.1%.