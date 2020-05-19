الرئيس هادي يرفض إستقبال العيد الوطني ويؤجلها إلى بعد تحرير عدن من يد الإنتقالي

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عدن - ياسمين التهامي - قدم أمين عام رئاسة جمهورية مصر العربية محمد مختار ،اليوم، تهاني فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأخيه فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بمناسبة بمناسبة الذكرى الــ 30 للعيد الوطني 22 مايو. جاء ذلك خلال زياته للسفارة اليمنية في القاهرة لنقل تهاني الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لليمن قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة بمناسبة الذكرى الــ 30 للعيد الوطني 22 مايو. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة) شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل ! شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور) Advertisements مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد معبراً عن تمنيات الرئيس عبدالفتاح السيسي لليمن دوام التقدم والازدهار وتحقيق ما تصبو إليه من رفعة وتطور وامن واستقرار مؤكداً وقوف مصر الدائم الى جانب اليمن وشعبه ودعمها المستمر للشرعية الدستورية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية. من جانبه استعرض سفير بلادنا لدى مصر السفير الدكتور محمد مارم ، تطورات الأوضاع السياسية والميدانية في بلادنا ، واستمرار الاستفزازات والممارسات التي تقوم بها ميليشيات المجلس الانتقالي منذ إعلان ما يسمى " بالإدارة الذاتية " في مخالفة واضحة لنصوص اتفاق الرياض، والتي كان آخرها منع قوات خفر السواحل اليمنية من تأدية عملها في حماية خطوط الملاحة البحرية ومكافحة تهريب السلاح للميليشيات الحوثية، الأمر الذي يهدد سلامة الملاحة البحرية في خليج عدن والبحر الأحمر وكان الرد من هادي حسب ماقال مصدر حكومي (هذى السنة اجلوا التهانئ إلى بعد تحرير عدن ما ينفع التهاني للحكومة الشرعية والموارد والارض مع انتقالي الإمارات اجمل تهنئة ان الأشقاء العرب يعينونا على تحرير عدن ) ويقصد يدعموا الجيش الوطني

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