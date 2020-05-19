شكرا لمتابعة خبر عن عاجل: اشهر قائد عسكري يمتلك قوة ضاربة ينقلب على الرئيس هادي وينضم للانتقالي ويامر كل ضباطه بقتل اي جندي من الشرعية يقترب زنجبار او يتوجه صوب عدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: اشهر قائد عسكري يمتلك قوة ضاربة ينقلب على الرئيس هادي وينضم للانتقالي ويامر كل ضباطه بقتل اي جندي من الشرعية يقترب زنجبار او يتوجه صوب عدن

2020/05/19 الساعة 01:04 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: اشهر قائد عسكري يمتلك قوة ضاربة ينقلب على الرئيس هادي وينضم للانتقالي ويامر كل ضباطه بقتل اي جندي من الشرعية يقترب زنجبار او يتوجه صوب عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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