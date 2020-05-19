شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يهاجم ترامب بسبب كورونا: أَضاع فرصة كبيرة لتجنب الوباء والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - هاجم المرشح الرئاسي الديمقراطي المفترض جو بايدن تعامل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع تفشي الفيروس القاتل، وفق ما ذكرت شبكة إن بي سي الأمريكية.
قال بايدن إن ترامب "كان أمامه شهور، لاتخاذ إجراء جاد يوقف الجائحة"، لكنه فشل في ذلك، وهو ما أدى إلى خسارة البلاد كل هذا العدد من القتلى.
خاطب بايدن "القمة التقدمية" AAPI، متحدثًا من منزله في ولاية ديلاوير.
وتهدف المجموعة إلى تمكين الأمريكيين من أصل آسيوي وجزر المحيط الهادئ في التغلغل أكثر في المواطنة الأمريكية.
وقال بايدن النائب السابق للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما : "حجم الخسارة مذهل ومثير للغضب".
وأضاف بايدن أن الدولة " لقد كان هناك أكاذيب بشأن قدرة البلاد على الفحص للمصابين".
يأتي رد بايدن بعد رد باراك أوباما الذي وصف الرئيس ترامب بأنه "غير كفؤ بشكل فاضح".
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