وزير الاعلام يدين استهداف المليشيا الحوثية لمطاحن البحر الاحمر بمدينة الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أدان وزير الاعلام معمر الارياني ،بشدة استهداف المليشيا الحوثية لمطاحن البحر الاحمر في ‎مدينة الحديدة.



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وقال وزير الاعلام في تصريحات وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)"ان المليشيا الحوثية استهدفت بقذيفة دبابة نصبتها بين منازل السكان في المدينة مطاحن البحر الاحمر ضمن خروقاتها المتواصلة لوقف إطلاق النار بعد أشهر من عرقلتها لاعمال معالجة وتفريغ المطاحن من الاف الأطنان التابعة لبرنامج الغذاء العالمي وتوزيعها للمحتاجين".

‏واضاف الارياني "ان كميات القمح المخزنة في المطاحن تغطي احتياجات ثلاثة اشهر لمحافظات "صنعاء، الحديدة، واب" وتم معاينتها ومعالجتها من قبل منظمة الغذاء العالمي، ومنحت الحكومة التصاريح اللازمة لتفريغ وتوزيع الكميات على ملايين المواطنين، الا ان المليشيا الحوثية لم تسمح لهم بالمرور وعاودت استهداف المطاحن اكثر من مره".

‏وطالب الارياني المبعوث الاممي الى اليمن مارتن غريفيث وبعثة الرقابة الاممية في محافظة الحديدة برئاسة الجنرال ابهيجيت غوها بإدانة هذا الهجوم الإرهابي، وكل انتهاكات المليشيا الحوثية لوقف إطلاق النار واتفاق ستوكهولم، واتخاذ خطوات جدية لضمان وصول هذه المواد والمقدرة ب51 الف طن الى المحتاجين.