أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاثنين الموافق 18 مايو 2020 وهي كالتالي :

رئيس العصبة الحضرمية يتحدث عن جيش البادية الحضرمي https://www.elyamnelaraby.com/480368/ هادي يعين 4 وكلاء والميسري يغيَّر التميمي.. ماذا يحدث في حضرموت؟ https://www.elyamnelaraby.com/480377 طبيب يقدم روشته عاجلة لفيروس كورونا https://www.elyamnelaraby.com/480413/ ننشر أرقام الطوارئ للابلاغ عن حالات الإشتباه بالأوبئة وكورونا في عدن https://www.elyamnelaraby.com/480421/ Advertisements الحكومة تتدارس الأوضاع الإنسانية والصحية في العاصمة عدن https://www.elyamnelaraby.com/480422/ الحكومة تتهم الحوثي بنهب 35 مليار ريال مرتبات موظفي الدولة بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/480426/ عاجل.. تسجيل حالتي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في شبوة https://www.elyamnelaraby.com/480430/ تحرير مواقع جديدة في نهم من مسلحي الحوثي https://www.elyamnelaraby.com/480434/ العولقي : الميليشيات الإخوانية في شبوة ستنصب المشانق لكل جنوبي يخالفها https://www.elyamnelaraby.com/480437/

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