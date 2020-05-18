العولقي : الميليشيات الإخوانية في شبوة ستنصب المشانق لكل جنوبي يخالفها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، سالم ثابت العولقي، ان الميليشيات الإخوانية في شبوة ستنصب المشانق لكل جنوبي يخالفها في الرأي .

Advertisements وقال العولقي في تغريدة له بتويتر، "إعدام سعيد بن تاجرة القميشي في عزان، وتعذيب يسلم بن حبتور في ميفعة حتى الوفاة، وإعدام طلال عريق الديولي في نصاب، يؤكد أن هذه العصابة ستنصب المشانق لكل جنوبي يخالفها الرأي والانتماء في حال فرضت مشروعها على الجنوب" . وأضاف "الشرعية الإخوانية ومليشياتها لفيف من الفسدة والقتلة والمجرمين"

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