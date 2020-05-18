تحرير مواقع جديدة في نهم من مسلحي الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الاثنين، من تحرير عدد من المواقع في مديرية نهم شرقي صنعاء، رداً على اعتداءات مليشيات الحوثي الانقلابية وقصفها منازل المواطنين في المناطق السكنية غرب مأرب.



ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة، عن مصدر عسكري، "إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية شنّوا هجوماً نوعياً تمكنوا خلاله من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في جبهة نجد العتق بمديرية نهم وصولاً إلى جبال بحرة والمنامة".

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وأضاف "أن المعارك أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 عنصراً من مليشيات الحوثي وجرح آخرين، إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات، فيما استعاد أبطال الجيش الوطني كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة بينها عربة وثلاثة أطقم".

وأشار المصدر إلى أن المواقع التي حررتها قوات الجيش الوطني، اليوم، كانت تتمركز فيها المليشيات الحوثة ومن خلالها تقصف القرى والأحياء السكنية غرب مارب، مخلفة ضحايا من المدنيين وآخرهم الشهيدة فاطمة الأجدعي.