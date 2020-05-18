شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تذكرون الفنانة ليليا الأطرش التي تزوجت عصام في مسلسل باب الحارة .. شاهدو الفضيحة التي فعلتها بين الأشجار .. كل شيء على الطبيعة أحلى ..( صور ) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أشعلت ألفنانة ألسورية ليليا الاطرش موجة جدل واسعه على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورا لها ، وصفها المتابعون بالفاضحة .

وانتقد المتابعون الجرأة التي ظهرتها بها الفنانة ليليا الاطرش في آخر ظهور لها ،عبر حسابها بموقع الانستجرام وهي ترتدي بنطال قطني ضيق جدا ولاصق على جسمها بشكل مثير .

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

* فنانة مشهورة تكشف ما حدث خلف الكواليس: ‘‘عادل إمام’’ أحرجني بهذا الفعل قبل أن يحتضنني ويحملني على كتفه .. أوجعني لكني لم أصرخ.. شاهد

* بصدر بارز وشفايف منفوخة.. الفنانة حلا الترك تصدم الجميع بظهور صارخ وكانها حورية من الجنة.. (صور)

* المراهقة السعودية مريم العتيبي تفاجئ الجميع وتكشف عن ساقيها وتنشر صورة البطيخة !! ..شاهد

* زوجة السلطان هيثم بن طارق تذهل الجميع في اول ظهور لها.. شاهد

* هل تذكرون حارس الملك سلمان اللواء عبدالعزيز الفغم الذي تم قتله العام الماضي.. شاهدو قصة ابنته العشرينية التي يجهلها جميع السعوديين.. "فيديو"

* أول ظهور لزوجة “الملك سلمان” صاحبة الكلمة النافذة وأم محمد بن سلمان (صور)

* فنانة مصرية مشهورة تضع قناة MBC ورامز جلال في ورطة وحرج شديد بعد ارتدائها هذة الملابس في برنامج "رامز مجنون رسمي".. حلقة المفاجآت التي ينتظرها الشارع العربي !!

Advertisements

* قل وداعا لارتفاع "ضغط الدم" ..طريقة بسيطة بدون ادوية تنهي مشكلتك للأبد ..شاهد

* فتاة اماراتية تنشر فيديو فاضح لزوجها في ليلة الدخله

* هل تذكرون الفنانة السورية "جانيار حسن" التي لعبت دور (بنت ابو ظافر) في مسلسل باب الحارة .. شاهدو الصور الفاضحة التي نشرتها اليوم .. بصدر بارز ومؤخرة منفوخة

* أسد يفاجئ فتاة جميلة ويداعبها بطريقة محرجة للغاية .. لكن بعد لحظات من احتضانها حدثت المفاجأة التي لم يتوقعها أحد.. شاهد (فيديو صادم)

* الفنان تامر حسني يتزوج فتاة خارقة الجمال وليس لها مثيل ... ورغم ذلك ذهب ليخونها مع فتاة أخرى ..شاهدو كيف كانت ردت فعلها عندما اكتشفت خيانته .. (صور وتفاصيل)

* هل تذكرون نجمة "عرب ايدول" الفنانة دنيا بطمة .. شاهدو الفضيحة الأخلاقية التي وقعت فيها اليوم .. وكيف تصرف زوجها عندما تم استدعائه إلى قسم الشرطة ..(صور)

• تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد

-----------------------

وكانت الفنانة ليليا الأطرش قد لعبت دور لطفية زوجة عصام في مسلسل باب الحارة ، وهو ما دفع أحد المتابعين للتعليق عليها بقولة : " وين عصام عنك يضبك ؟ ".

يشار الى ان الفنان السوري ميلاد يوسف جسّد شخصية عصام في مسلسل باب الحارة وكانت لطفية زوجته في المسلسل .

وعلّقت ليليا الاطرش على صورتها قائلة : " كل شيء على الطبيعة انقى واحلى " نظرا لان الصورة التقطت بين أشجار حديقة عامة .

وعلّقت ليليا الاطرش على صورتها قائلة : " كل شيء على الطبيعة انقى واحلى " نظرا لان الصورة التقطت بين أشجار حديقة عامة .