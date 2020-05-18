شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الفنان راغب علامة ينشر لأول مرة صورة زوجته ..لن تصدقو ان هذا الجمال موجود على الارض ..شاهدو صور لحورية الأرض التي ظهرت في لبنان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت جيهان مصممة المجوهرات وزوجة "السوبرستار" راغب علامة صورة قديمة لها من مرحلة طفولتها، والتي أظهرت أن أبرز ما تغيّر في ملامحها، هو لون شعرها.



ونشرت جيهان عبر حسابها على تطبيق "انستغرام" صورتها عندما كانت طفلة، معلقةً: "خمنّوا من هذه، إنها أنا الصغيرة، بلا تعديل ولا فلتر، أحب لون شعري، كيف كان مائلاً إلى الأحمر، ولكن الشعر الأحمر لا يبقى كذلك، للأسف".

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وولدت جيهان العلي في العام 1966 في الكويت، وترعرعت هناك، لتعود إلى بيروت من أجل الدراسة، وتتخصص بالفنون والـ Graphic Design في الجامعة اللبنانية الأميركيّة، وتحصل على شهادتين في الوقت نفسه.

وتزوّجت من المطرب اللبناني راغب علامة في الثامن عشر من كانون الثاني (يناير) في العام 1996، وأنجبت منه ولدان خالد ولؤي.

وعلى الصعيد العملي، ترجمت جيهان اختصاصها الجامعي وحبّها للفنون والتصميم في إطلاق ماركتها الخاصة في عالم تصميم المجوهرات التي حملت اسم DJihan، والتي عكست شخصيّتها وأسلوبها. وأثبتت نجاهها لبنانياً وعربياً وعالمياً، وصارت اسماً معروفاً في عواصم الموضة العالميّة في مجالها. وهي اليوم تحاول جاهدة التوفيق بين حياتها المهنية والعائليّة .