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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:السفير احمد صالح وابن عمه طارق عفاش يباغتون الجميع ويتنازلون عن دم الرئيس صالح مقابل هذا الطلب من زعيم الحوثيين..لن تصدق ماذا طلبوا من الحوثي

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل:السفير احمد صالح وابن عمه طارق عفاش يباغتون الجميع ويتنازلون عن دم الرئيس صالح مقابل هذا الطلب من زعيم الحوثيين..لن تصدق ماذا طلبوا من الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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