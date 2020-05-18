شكرا لمتابعة خبر عن عاجل: كتيبة عسكرية من اشرس المقاتلين تابعة لهذه الدولة العربية تباغت الجميع وتدخل في حرب ابين بسلاح فتاك ووتسحق لواء كامل من الانتقالي وتأسر 9 من كبار القادة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: كتيبة عسكرية من اشرس المقاتلين تابعة لهذه الدولة العربية تباغت الجميع وتدخل في حرب ابين بسلاح فتاك ووتسحق لواء كامل من الانتقالي وتأسر 9 من كبار القادة

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: كتيبة عسكرية من اشرس المقاتلين تابعة لهذه الدولة العربية تباغت الجميع وتدخل في حرب ابين بسلاح فتاك ووتسحق لواء كامل من الانتقالي وتأسر 9 من كبار القادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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