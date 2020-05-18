- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ننشر أرقام الطوارئ للابلاغ عن حالات الإشتباه بالأوبئة وكورونا في عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان ،اليوم، عن أرقام الطوارئ الخاصة بالاستفسار والإبلاغ عن حالات الإشتباه بالأوبئة وحالات الإشتباه بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، وفقا لوكالة سبا الشرعية.
واهابت الوزارة في بيان صادر بالجميع التواصل على الارقام التالية :02/358260 - 02/354913 - 02/354915 - 02/354914 - 02/358259، والابلاغ عن اي حالات اشتباه باي من الاوبئة وفيروس كورونا ..مؤكدة إن تخصيص هذه الأرقام يهدف الى توحيد التواصل مع الوزارة.
واشار البيان الى ان هذه الارقام هي الوحيدة الخاصة بالطوارئ..داعياً الى عدم التواصل مع أي ارقام أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر ننشر أرقام الطوارئ للابلاغ عن حالات الإشتباه بالأوبئة وكورونا في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.