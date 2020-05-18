شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ننشر أرقام الطوارئ للابلاغ عن حالات الإشتباه بالأوبئة وكورونا في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان ،اليوم، عن أرقام الطوارئ الخاصة بالاستفسار والإبلاغ عن حالات الإشتباه بالأوبئة وحالات الإشتباه بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، وفقا لوكالة سبا الشرعية.



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واهابت الوزارة في بيان صادر بالجميع التواصل على الارقام التالية :02/358260 - 02/354913 - 02/354915 - 02/354914 - 02/358259، والابلاغ عن اي حالات اشتباه باي من الاوبئة وفيروس كورونا ..مؤكدة إن تخصيص هذه الأرقام يهدف الى توحيد التواصل مع الوزارة.

واشار البيان الى ان هذه الارقام هي الوحيدة الخاصة بالطوارئ..داعياً الى عدم التواصل مع أي ارقام أخرى.