شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الملك سلمان يوزع سلال غذائية في تعز وسقطرى وشبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ،اليوم ، بالتعاون مع ائتلاف الخير للاغاثة الانسانية، 317 سلة غذائية، تزن 23 طنًا و458 كيلو جراما ، على الأسر الأشد فقرًا بمحافظة سقطرى، والتي استفاد منها 1,903 أفراد، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، وفقا لوكالة سبا الشرعية.

Advertisements كما وزع المركز ، 320 سلة غذائية على النازحين والأسر الأشد فقراً في قرية الشراجه بمديرية جبل حبشي محافظة تعز والتي استفاد منها 320 أسرة. ووزع المركز ، 1,268 سلة غذائية رمضانية، تزن 93 طنًا و832 كيلو جراماً ، للنازحين والأسر الأشد فقرا في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، استفاد منها 768 أسرة.

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