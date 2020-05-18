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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة ..الرئيس هادي يباغت الجميع ويهدر دم هاني بن بريك ويصدر توجيهات عاجلة بالقبض القهري عليه حيا او ميتا ( صورة )



قالت مصادر مطلعة ان الرئيس هادي سيصدر قرار عاجل بالقبض القهري على نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك حيا او ميتا .

جاء ذلك في اعقاب الفتوى التي اصدرها نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك اباستباحة دماء الجيش الوطني وقال ( ‏أفتيت كل جنوبي في جبهات القتال بأن له الفطر يشرب ويأكل وله الأجر وعليه القضاء بعدها، وأفتيت أن كل إخونجي وذيله من قاعدي وداعشي وغيرهم من المرتزقة المشاركين في العدوان على الجنوب دمهم دم حنش إلا المستسلم. والمقتول منهم إلى جهنم والمقتول منا مدافع عن وطنه وعرضه وبيته وماله فهو شهيد وكانت هناك ردود فعل قويه على منصات التواصل الاجتماعي فقد قال الصحفي والإعلامي عبدالرقيب الهدياني -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل وفي غاية الخطورة ..الرئيس هادي يباغت الجميع ويهدر دم هاني بن بريك ويصدر توجيهات عاجلة بالقبض القهري عليه حيا او ميتا ( صورة ) عاجل وخطير ..الصورة التي ابكت كل القيادات الحوثية وهزت كيانهم وجعلت عبد الملك الحوثي يتوعد بحرق الاخضر واليابس وينتقم شر انتقام ( صورة صادمة ) عاجل: الامارات تقصف قوات الشرعية في زنجبار والجثث تتطاير بالهواء..والشرعية تباغت الجميع برد صاعق ارعب حكام الامارات واربك حساباتهم ( صورة صادمة ) عاجل: ابو علي الحاكم يباغت الجميع ويغتال طارق عفاش بطريقة وحشية لا تخطر على البال..والحزن يعم كل قوات حراس الجمهورية لاستشهاد قائدهم Advertisements عاجل :شاهد فيديو صعق الزبيدي وأبكاه من شدة القهر..وولي عهد ابو ظبي يدرك ان ملايينه طارت وسيطرته على الجنوب من عاشر المستحيلات ( فيديو صادم ومؤلم ) عاجل ..المملكة تباغت الجميع وتطالب ابو ظبي بتسليم عيدروس الزبيدي..شاهد كيف كانت ردة فعل الامارات على طلب المملكة بتسليم الزبيدي

عاجل..ليست الامارات ولا السعودية ولا الشرعية ولا الانتقالي .لن تصدق من هو الطرف الذي سيحكم كل محافظات الجنوب بعد السيطرة على زنجبار واقتحام عدن ‏هاني بن بريك يسقط في منحدر سحيق ويجر الانتقالي الاطرش معه..هذا الفريق أزعج الدنيا بالحديث عن فتاوى استحلال الدماء المزعومة ضد الجنوبيين واليوم يتصدرون هذه الفضيحة بجدارة علماء نفس واجتماع: شخصية كهذا التي تظهر في قالب (هاني) تعيش تنلقضات هائلة وتمر بمرحلة انفصام كبير وعدوانية وقال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد جميح ‏سيكتشف الإخوة في المجلس الانتقالي أن علاقة هاني بن بريك بالقضية الجنوبية تشبه علاقته بالسلفية. القضية الجنوبية والتدثر بالسلفية كلها تكتيكات يستخدمها لغرض السلطة والثروة. وكما تنكر لفتواه "الوحدة أصل من أصول الدين"، وتنكر لسلفيته، سيتنكر للقضية إذا لم تف بطموحه الذي لا حدود له. بينما هناك ردود كبيرة فمنهم من خلال فهمه التغريدات التي أوردها هاني بن بريك وقالها عرف بأن هاني بن بريك ارهابي وداعشي والصورة التاليه من خلالها ممكن نعرف من هو هاني بن بريك

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