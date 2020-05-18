شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وخطير ..الصورة التي ابكت كل القيادات الحوثية وهزت كيانهم وجعلت عبد الملك الحوثي يتوعد بحرق الاخضر واليابس وينتقم شر انتقام ( صورة صادمة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير ..الصورة التي ابكت كل القيادات الحوثية وهزت كيانهم وجعلت عبد الملك الحوثي يتوعد بحرق الاخضر واليابس وينتقم شر انتقام ( صورة صادمة )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل وخطير ..الصورة التي ابكت كل القيادات الحوثية وهزت كيانهم وجعلت عبد الملك الحوثي يتوعد بحرق الاخضر واليابس وينتقم شر انتقام ( صورة صادمة ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.