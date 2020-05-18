شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مؤسسة السرطان بعدن توزع 400 سلة غذائية للمرضى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزعت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، 400 سلة غذائية لمرضى السرطان، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وعبر الشريك المنفذ شبكة النماء اليمنية الأهلية، وفقا لوكالة سبا الشرعية.



واوضح مدير المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بعدن عادل سعيد، بإن توزيع السلة الغذائية يأتي ضمن جهود المؤسسة بمجال العطاء الإجتماعي والدعم النفسي للمرضى في عدن والمحافظات المجاورة الذين ترعاهم المؤسسة.

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