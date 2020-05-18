شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يتلقى برقية تهنئة من ملك هولندا بمناسبة الذكرى الــ 30 للعيد الوطني 22 مايو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة من ملك المملكة الهولندية صاحب الجلالة الملك فيليم ألكساندر، هنأه فيها بمناسبة الذكرى الــ 30 للعيد الوطني 22 مايو.



وعبر ملك هولندا في البرقية عن التهاني والتبريكات لفخامة الرئيس بهذه المناسبة..متمنياً له وللحكومة والشعب اليمني الأمن والسلام والاستقرار المنشود لليمن.

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