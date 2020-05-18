البرنامج الوطني للإمداد الدوائي يتسلم الدفعة الثانية من المساعدات الطبية لمكافحة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

تسلم البرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة العامة والسكان ،اليوم، الدفعة الثانية من المساعدات الطبية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



وتشمل المساعدات العديد من الأجهزة والمعدات الطبية التي ستستفيد منها أقسام العناية الفائقة بمستشفيات الجمهورية وأجهزة مراقبة العلامات الحيوية ذات الاحتياج العاجل في القطاع الصحي ،والأدوية والمستلزمات الأخرى كالمطهرات والمعقمات التي تستخدم لمواجهة وباء كورونا .

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وثمن كيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، بالمساعدات السخية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم القطاع الصحي في بلادنا..مشيداً بدور الأطقم الطبية العاملة في المستشفيات ومراكز العزل الذين يقدمون الخدمة العلاجية لأهلهم وإخوانهم.

من جانبه شكر مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء الدكتور هاني العمودي، مركز الملك سلمان لدعمه المتواصل

والمستمر للقطاع الصحي..مشيرا إلى أن هناك قوافل أخرى من الدعم في مجال الصحة ستصل تباعا لمساعد المختصين لمواجهة وباء كورونا.