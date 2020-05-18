شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعلن رسمياً سبب وفاة السفير الصيني! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الشرطة الإسرائيلية ليل الأحد، سبب وفاة السفير الصيني، وقالت إنه وجد ميتا في منزله نتيجة سكتة قلبية، لكن بدا أن الإعلان لم يكن كافيا لبكين التي قررت إرسال فريق تحقيق إلى إسرائيل.

وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت، الأحد، العثور على السفير الصيني، دو وي (58 عاما) ميتا في شقته بضاحية هرتسيلا شمالي تل أبيب. وفتحت الشرطة تحقيقا في الوفاة، رغم أنها قالت في بداية الأمر إنه لا دليل على وقوع حادث متعمد.

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ووفقاً لـ”سكاي نيوز” نقلا عن صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، فقد قدر الخبراء الطبيون أن السفير توفي أثناء نومه نتيجة سكتة قلبية.

وعين الدبلوماسي لدى تل أبيب في أواخر فبراير الماضي، أي قبل 3 أشهر، وكان يعيش في إسرائيل بمفرده في منزله فيما زوجته وابنه يعيشان في الصين.

وقالت صحيفة “يديعوت آحرونوت” إنه طلب من السفير عزل نفسه لمدة 14 يوما لدى وصوله إسرائيل، وسط المخاوف المتعاظمة من تفشي فيروس كورونا. وفي سياق ذي صلة، قررت بكين إرسال فريق إلى إسرائيل من أجل التحقيق في ظروف وفاة سفيرها.