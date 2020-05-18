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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: ابو علي الحاكم يباغت الجميع ويغتال طارق عفاش بطريقة وحشية لا تخطر على البال..والحزن يعم كل قوات حراس الجمهورية لاستشهاد قائدهم

ذكرت مصادر عسكرية في الساحل الغربي ان العميد طارق عفاش لقي مصرعه بطريقة مروعة مزقت جسده الى اشلاء.

وكشفت تلك المصاد ان صاروخ سقط عصر اليوم على منطقة رأس الزيادي في جنوب المخا، بالقرب من إحدى معسكرات العميد طارق صالح.

ورجح موقع كريتر سكاي أن يكون طارق صالح هو المستهدف في القصف الصاروخي.

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ولفتت تلك المصادر الى ان قوات الحوثي تقف وراء اطلاق الصاروخ فهي المستفيد الوحيد من القضاء على اقائد حراس الجمهورية العميد طارق عفاش .

وكان العميد الركن طارق صالح، عضو قيادة القوات اليمنية المشتركة بالساحل الغربي، قد كشف صباح اليوم الاثنين، عن أسماء أسرى "انتفاضة ديسمبر" لدى مليشيا الحوثي.

وقال صالح في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر أن : أربعة أسرى من أبطال ديسمبر لا تزال مليشيا الحوثي تعتقلهم إلى جانب محمد وعفاش هم:

‏أحمد الحربي وعلي السياني و‏علي الفقيه وعبدالخالق الوقشي. وأكد على أن عنصرية الحوثيين رفضت إطلاق عبدالخالق الوقشي قائلين أنه هاشمي قاتل مع الشهيد الزعيم؛ في إشارة إلى الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، في ديسمبر.

و وجه صالح ‏تحية إكبار لأسرى ديسمبر البطولة الذين لا تزال المليشيا الحوثية تعتقلهم رغم كذبة "العفو العام" السمجة، حسب تعبيره. وفي وقت سابق، قال طارق صالح أنه " مر عام على آخر اتصال سمح الحوثيون به للأسيرين البطلين "محمد" و"عفاش"".

واعتقلت المليشيا، شقيق طارق صالح، العميد محمد محمد، ونجله عفاش، ورفاقهم، خلال انتفاضة الثاني من ديسمبر 2017 التي اغتالت فيها المليشيا الرئيس الراحل علي عبدالله صالح وأمين عام حزب المؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا، في منزل صالح بالثنية بالعاصمة صنعاء.