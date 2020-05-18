فرع شركة النفط في المهرة تتسلم مولدين كهربائيين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020 الخليج 365 - المهرة تسلم فرع شركة النفط بمحافظة المهرة اليوم، مولدان كهربائيان، بقدرة 1400 كيلووات لكل منهما مقدمة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، من اجمالي 10ميجاوات سيتم تزويدها عبر البرنامج للمحافظة.

Advertisements وأوضح مدير فرع الشركة المهندس محسن بلحاف، أن هذا الدعم يأتي في اطار المنحة السعودية للمحافظة، حيث ستصل اربعة مولدات أخرى الاسبوع المقبل، بهدف تعزيز القدرة التوليدية للمحطة، وتخفيف معاناة المواطنين وسد العجز الموجود في المحطة. فيما ستصل بقية المولدات عقب إجازة عيد الفطر.

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