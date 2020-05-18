شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مأرب.. توزيع قسائم شراء سلال غذائية لـ300 اسرة تضررت من السيول والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 جرى في مخيم جو النسيم للنازحين بمدينة مأرب توزيع قسائم تمويل شراء سلال غذائية للاسر المتضررة من امطار السيول التي شهدتها المحافظة في ابريل الماضي.

Advertisements والقسائم مقدمة من مؤسسة العون للتنمية ضمن مشروع الاغاثة الطارئ ويستهدف 300 اسرة قيمة القسيمة 30 الف ريال لكل اسرة. يشار الى ان عدد الاسر المتضررة من سيول الامطار التي شهدتها المحافظة في ابريل الماضي بلغت 9120 اسرة.

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