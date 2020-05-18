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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل :شاهد فيديو صعق الزبيدي وأبكاه من شدة القهر..وولي عهد ابو ظبي يدرك ان ملايينه طارت وسيطرته على الجنوب من عاشر المستحيلات ( فيديو صادم ومؤلم )

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