هادي يعين 4 وكلاء والميسري يغيَّر التميمي.. ماذا يحدث في حضرموت؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

قرارات جمهورية بتعيين وكلاء لمحافظة حضرموت أثارت جدلاً وردوداً متباينة لجهة التوقيت والدلالة والتخصص.



وقوبل تغيير مدير أمن وشرطة ساحل حضرموت برفض واستياء في أوساط شعبية ومحلية وإعلامية على السواء بحضرموت الساحل. ووصف بالقرار "الانتقامي" من قبل أحمد الميسري وزير الداخلية في حكومة هادي.

وذكَّر الرافضون للقرار بالنجاح الكبير والملموس الذي تحقق أمنيا في مدن ساحل حضرموت، واعتبروا القرار يهدف إلى تعزيز سيطرة جناح متسلط يستغل موقعه في الشرعية لتعميق الانقسامات في الشارعين الحضرمي والجنوبي ويستهدف بصورة خاصة حضرموت الساحل ومناطق الساحل بصفة عامة لتشديد قبضته ونفوذه في ظل تنفذ الإخوان وعلي محسن الأحمر على حضرموت الوادي وسيئون.

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وفقا لمراقبين وأوساط مطلعة في حضرموت فإن التعيينات التي صدرت بقرار جمهوري يوم السبت 16 مايو 2020 بعدد 4 وكلاء لمحافظة حضرموت غير بعيدة عن أجواء الحراك العام للأحداث في الجنوب بصفة عامة من المهرة وسقطرى إلى عدن وشبوة وأبين.

وبحسب المقاربة تصب التعيينات في هدف تعزيز قبضة تيار الإخوان في الشرعية وجناح هادي والميسري على حساب القوى الجنوبية والحضرمية من خارج هذه الدائرة.

وقضى القرار الرئاسي بتعيين كل من: الدكتور أحمد سالم أحمد باصريح وكيلا لمحافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية. المهندس أمين سعيد عمر بارزيق وكيلا لمحافظة حضرموت للشؤون الفنية. صالح أحمد محسن الاحمدي وكيلا لمحافظة حضرموت لشؤون الأمن والدفاع. الدكتورة خليل فؤاد بامطرف وكيلا لمحافظة حضرموت لشؤون المرأة.