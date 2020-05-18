صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على تحركات للحوثيين في رازح الحدودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020 الخليج 365 ـ صعدة قصفت القوات السعودية، اليوم الإثنين، 18/أيار/2020، تحركات للحوثيين في محافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن تحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

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