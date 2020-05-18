جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة



قال مصدر في ميناء الحديدة إن قوى العدوان تواصل احتجاز 22 سفينة محملة بالمشتقات النفطية والمواد الغذائية أمام ميناء جيزان. واوضح المصدر ان السفن المحتجزة تحمل أكثر من نصف مليون طن من البنزين والديزل والمازوت إضافة لأكثر من 8 آلاف طن من الغاز و10 آلاف طن دقيق و9 آلاف طن من الارز .

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كانت هذه تفاصيل خبر العدو السعودي يواصل قرصنته على السفن الغذائية والنفطية المتجهه الى اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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