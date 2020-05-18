شكرا لمتابعة خبر عن عاجل ..المملكة تباغت الجميع وتطالب ابو ظبي بتسليم عيدروس الزبيدي..شاهد كيف كانت ردة فعل الامارات على طلب المملكة بتسليم الزبيدي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ..المملكة تباغت الجميع وتطالب ابو ظبي بتسليم عيدروس الزبيدي..شاهد كيف كانت ردة فعل الامارات على طلب المملكة بتسليم الزبيدي

طالب الاعلامي البريطاني دوركاس سيلنتر من حكومة بلاده تقديم طلب عاجل لدولة غالامارات لتسليم عيدروس الزبيدي وتقديمه للمحاكمة .

ووصف الاعلامي البريطاني الزبيدي بانه قرصان ولص حقير يجب تقديمه للمحكمة لانه عاجز عن فعل اي شيء في الجنوب ثم يريد ان يكون حاكما للجنوب.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

عاجل..ليست الامارات ولا السعودية ولا الشرعية ولا الانتقالي .لن تصدق من هو الطرف الذي سيحكم كل محافظات الجنوب بعد السيطرة على زنجبار واقتحام عدن

Advertisements

وشن الصحفي البريطاني هجوم شديد على الزبيدي قائلا انه يتمتع بالحياة الرغيدة في فنادق ابو ظبي بينما ابناء الجنوب لا يجدون قطرة ماء صالحة للشرب، وعليهم المطالبة بمحاكمته.

المحلل الاردني عبد الواسع الغرطشبي قال ان المملكة المتحدة لو تقدمت بطلب رسسمي فان ذلك سيشكل حرج كبير للامارات.

لكنه استبعد ان توافق على تسليمه وانما ستدفع اموال طائلة لارضاء الشركة البريطانية خاصة وان الشركة نفسها لم تتهم اي طرف في الهجوم على سفينتها.

وكانت شركة ستولت البريطانية للناقلات قد اعلنت إن قراصنة هاجموا سفينتها ستولت أبال على بعد 75 ميلا بحريا قبالة ساحل اليمن الشرقية يوم أمس الأحد.

وأضافت الشركة أن 6 قراصنة اقتربوا من السفينة في زورقين سريعين.

وقالت "بعد أن أطلق فريق الحراسة الأمنية على ظهر ستولت أبال عدة طلقات تحذيرية ،أطلقت الزوارق النار على السفينة، ورد فريق الحراسة الأمنية على النيران بالمثل وأعطب زورقا وأنهى المطاردة.

وأوضحت الشركة، أن "منطقة برج القيادة أصيبت بأضرار بسيطة من رصاصات ولكن لم تقع إصابات أو تلوث ولم تتأثر الحمولة على ظهر ستولت أبال واستأنفت رحلتها".