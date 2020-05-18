التحالف يشن 19 غارة على أهداف حوثية في شدا والظاهر بصعدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020

الخليج 365 ـ صعدة

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 18/أيار/2020، غارات على أهداف حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.



Advertisements

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت 19 غارة على مواقع وتحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية الظاهر وشدا الحدوديتين مع المملكة العربية السعودية في المحافظة.

وأكدت المصادر أن الغارات التي تزامنت مع تحليق مكثف في أجواء المحافظة، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.

وكثف التحالف غاراته على أهداف للحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات الماضية