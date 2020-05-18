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التحالف يشن 19 غارة على أهداف حوثية في شدا والظاهر بصعدة

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اليمن العربي ـ صعدة 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020

التحالف يشن 19 غارة على أهداف حوثية في شدا والظاهر بصعدة

الخليج 365 ـ صعدة

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 18/أيار/2020، غارات على أهداف حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

 

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وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت 19 غارة على مواقع وتحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية الظاهر وشدا الحدوديتين مع المملكة العربية في المحافظة.

 

وأكدت المصادر أن الغارات التي تزامنت مع تحليق مكثف في أجواء المحافظة، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.

 

وكثف التحالف غاراته على أهداف للحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات الماضية

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