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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يشن 19 غارة على أهداف حوثية في شدا والظاهر بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020
الخليج 365 ـ صعدة
شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 18/أيار/2020، غارات على أهداف حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت 19 غارة على مواقع وتحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية الظاهر وشدا الحدوديتين مع المملكة العربية السعودية في المحافظة.
وأكدت المصادر أن الغارات التي تزامنت مع تحليق مكثف في أجواء المحافظة، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.
وكثف التحالف غاراته على أهداف للحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات الماضية
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