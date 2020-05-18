شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سكاي نيوز البريطانية: كورونا سيمسح اليمن من خارطة العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 نشرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية تقريرا مخيفا عن فيروس كورونا في اليمن.

Advertisements وقال رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لشبكة سكاي نيوز إن تأثير الفيروس التاجي كورونا كوفيد 19 على اليمن سيكون مدمراً بعد سنوات من الحرب الأهلية. وذكرت الشبكة البريطانية أن كورونا سيحذف اليمن من الخرائط في جميع أنحاء العالم. ويوم أمس أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة وباء كورونا تسجيل (6) حالات إصابة مؤكدة في محافظة #حضرموت بينها حالتا وفاة، ما يرفع عدد الحالات المؤكدة التراكمية المؤكدة في (9) محافظات منذ العاشر من أبريل إلى (128) حالة، بينها (20) حالة وفاة

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