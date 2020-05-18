مليشيا الحوثي تختطف أكاديميا بجامعة الحديدة على خلفية كتابات ناقدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020

الخليج 365 ـ الحديدة

اختطف مسلحو مليشيا الحوثي الارهابية في وقت متأخر من مساء الاحد، مدرسا بقسم الاعلام بجامعة الحديدة، غربي اليمن.



ووفق مصادر اعلامية مطلعة، قامت عناصر مسلحة تابعة مليشيا الحوثي باختطاف الدكتور وديع الشرجبي، المدرس في قسم الاعلام بجامعة الحديدة، مساء الأحد، على خلفية كتاباته الناقدة، وإدانته خطف عدد من طلاب الجامعة خلال الفترة الأخيرة، ومطالبته الافراج عنهم.

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وشهدت المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا بمحافظة الحديدة تزايدا ملحوظا في عمليات خطف كل من ينتقد او يعارض ممارسات المليشيا.

وكانت المليشيا قد اختطفت مؤخرا ثلاثة من طلبة الجامعة هم "مجاهد وهيب المعصلي، اسامة عائش، عادل الحكيم".