التحالف يقصف مواقع وتجمعات حوثية بحجة وسقوط قتلى وجرحى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020 الخليج 365 ـ حجة قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 18/أيار/2020، مواقع وتجمعات حوثية في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بثلاث غارات تجمعات للحوثيين في عزلة "بني حسن" التابعة لمديرية "عبس" بالمحافظة. كما قصف مواقع للمليشيا في مديرية حرض الحدودية مع المملكة العربية السعودية. وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا الحوثية.

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