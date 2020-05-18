عبدالله سعيد باحاج يُجيب:  هل حققت العصبة الحضرمية أهدافها؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020

الشحات غريب

كشف الدكتور عبدالله سعيد باحاج رئيس العصبة الحضرمية، هل حققت العصبة الحضرمية أهدافها منذ تأسيسها وخاصة ما يتعلق بمستقبل حضرموت؟



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وقال با حاج في تصريحات لليمن العربي، رفع مستوى وعي الحضارمة بهويتهم الحضارية والتاريخية والاجتماعية وبأنهم لا يمنيين ولا جنوبيين وإنما حضارمة وفي أطار المبدأ العام المعلن عنه في برنامج العصبة "لا استعداء لا استعلاء ولا استغناء عن الخير مما لدى الآخرين"، بمعنى أن هويتنا الحضرمية المعروفة والممتدة إلى حوالي خمسة آلاف عام ، أي منذ قيام الدولة الحضرمية الأولى في عام 1500 قبل الميلاد وعاصمتها ميفعة ثم انتقلت إلى شبوة ، وكانت أولى الممالك التي تظهر في جنوب الجزيرة العربية وسبقت كل من معين وسبأ وحمير بقرون عدة ، وهي بهوية معروفة تاريخياً وحضارياً واجتماعياً ونعتز بها بعد اعتزازنا بديننا الإسلامي الحنيف وبعروبتنا.

◄أصبحت القضية الحضرمية منذ أن تبنتها جبهة إنقاذ حضرموت ثم عصبة القوى الحضرمية بدمج كل فصائل القوى الحضرمية في تنظيم واحد ( وهو العصبة الحضرمية ) هي الأساس في التفاهمات والتعاملات السياسية والحزبية والمجتمعية والتي تخص الشأن الحضرمي، فالكل يؤكد على جوهر هذه القضية الحضرمية وبأبعادها الإنسانية والحقوقية وغيرها وبأشكال مختلفة ، ومن ذلك مثلاً جاءت التوصية الحادية عشرة من توصيات مؤتمر حضرموت الجامع الصادرة في أبريل 2017م والمنشورة في صحيفة 30 نوفمبر الصادرة حينها في المكلا أن من حق الحضارمة عدم قبول الدول الاتحادية ( القادمة ) إذا ما انتقصت من حقوق الحضارمة ، ولم يكن هذا الطرح يطرح علناً من الحضارمة في كل المحافل منذ نصف قرن مضى حتى جاءت جبهة إنقاذ حضرموت والعصبة الحضرمية وطرحته بوضوح وعلانية . وهذا إنجاز وفضل من الله عز وجل للعصبة الحضرمية . وهو ما نعتز به كثيراً وبأننا بالفعل أوصلنا الرسالة والأمانة إلى بر الأمان رغم المآخذ الكثيرة التي نأخذها على المؤتمر الجامع تنظيماً وإدارة وأداءً . والمهم أن القضية الحضرمية أصبحت قضية كل حضرمي وكل مناضل ومجاهد شريف ومخلص لحضرموت وحقوقها الشرعية . وأصبح كل الحضارمة يدافعون عن حقوقهم وقضيتهم ولم تعد العصبة الحضرمية - وكما أقرت بذلك في لائحتها التنظيمية - ترى نفسها الممثل الشرعي والوحيد للقضية الحضرمية .