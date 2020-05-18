"الخليج 365" ينشر أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية لليوم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020 الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا الاثنين 18 مايو /أيار 2020.

- تعرف على الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة مع التنبيهات https://www.elyamnelaraby.com/480335 - وفاة صحفي مختطف بعد يومين على خروجه من سجون الحوثيين في صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/480334 - "ستولت للناقلات" تكشف تفاصيل الهجوم على سفينتها قبالة السواحل اليمنية https://www.elyamnelaraby.com/480333 - القوات الحكومية تصد هجوماً حوثياً في نجد العتق شرق صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/480332 - سام واتحاد الطلبة اليمنيين في ماليزيا يطالبان بإنهاء معاناة الطلاب المبتعثين في الخارج https://www.elyamnelaraby.com/480331 Advertisements - قتيلان في إب بحادثين منفصلين وتوسع جرائم السرقات والنشل https://www.elyamnelaraby.com/480329 - "باحاج" يتحدث عن مستقبل العصبة في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها اليمن https://www.elyamnelaraby.com/480328 - مقتل قيادي حوثي وإصابة مساعده في تعز https://www.elyamnelaraby.com/480327 - رصد سلسلة انتهاكات حوثية في الساحل الغربي خلال الـ24ـساعة الماضية https://www.elyamnelaraby.com/480326 - العمالقة تنفيذ حملة لتعقيم وتنظيف الحمامات العامة في الشيخ عثمان بعدن https://www.elyamnelaraby.com/480325 - إصابة مواطن وشقيقته إثر استهداف حوثي للمنازل في حيس جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/480324

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