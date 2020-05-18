تعرف على الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة مع التنبيهات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020

الخليج 365 - علي كامل:

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة.



وأضاف المركز بأن الطقس، بالمرتفعات الجبلية سيكون طقس غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة قد يصحبها الرعد أحيانا على اجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية وخاصة على المرتفعات الجنوبية الغربية لمحافظة (اب وتعز ولحج ) وقد تمتد شرقا الى اجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظة ( الضالع والبيضاء وابين وشبوة )في فترتي الظهيرة والمساء.

Advertisements

أما المناطق الساحلية، طقس غائم جزيئا (حار ورطب ) على السواحل الغربية والجنوبية والشرقية مع احتمال تشكل السحب الركامية التى يرافقها هطول امطار متفرقة على أجزاء من المناطق الداخلية المحاذية لها ، والرياح معتدلة الى نشطة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 10 الى 20عقدة مثيرة للأتربة والرمال.

وأما المناطق الصحراوية، طقس حار الى شديد الحرارة نهارا، وصحو الى غائم جزئيا ، والرياح معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للأتربة والرمال وتتراوح سرعتها ما بين 10- 20 عقدة.

وفي أرخبيل سقطرى، طقس غائم جزئيا مع احتمال هطول امطار خفيفة متفرقة، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة وتتراوح سرعتها ما بين 10 الى 20 عقدة.

ونبه المركز الوطني للأرصاد الاخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان وينصح بعدم التواجد في بطون الاودية او بالقرب منها اثناء وبعد هطول الأمطار، وفي المناطق الصحراوية او الذاهبين اليها من الارتفاع العالي للحرارة نهارا، و كذلك قاطني المناطق الساحلية الغربية والجنوبية من الاجواء الحارة والرطبة وينصح بعدم التعرض لأشعة الشمس اللافحة.، الصيادين ومرتادي البحر في السواحل الغربية ومدخل باب المندب و غرب خليج عدن من الرياح الشديدة وارتفاع الامواج واضطراب البحر