القوات الحكومية تصد هجوماً حوثياً في نجد العتق شرق صنعاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020 صنعاء - الخليج 365 تمكنت القوات الحكومية من إفشال هجوم شنته مليشيا الحوثي الانقلابية شرق صنعاء.

Advertisements وقالت مصادر عسكرية إن القوات الحكومية أفشلت هجوماً حوثياً واسعاً في جبهة نجد العتق بمديرية نهم. وذكرت المصادر أن القوات الحكومية شنت هجوماً معاكساً تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع، وكبدت المليشيا خسائر كبيرة

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