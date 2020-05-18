قتيلان في إب بحادثين منفصلين وتوسع جرائم السرقات والنشل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020

إب - الخليج 365

قتل أثنان من المواطنين بمحافظة إب وسط اليمن في ظل فلتان أمني تشهده المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.



مصادر محلية أفادت أن شابا يدعى "أسامة عصام صالح الفار" قتل برصاص مسلح بإحدى البلدات بمديرية النادرة شرق محافظة إب، بعد أن اخترقت الرصاص قلبه مباشرة، وسط فوضى أمنية تشهدها المديرية.

وفي حادثة ثانية قتل شاب يدعى "محمد يحيى" برصاص مسلحين بمديرية ريف إب.

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وفي مدينة يريم شمال شرق محافظة إب، اقتحم مسلحون قبليون المدينة، بعد مقتل أحد أبناء منطقة "عراس" بمدينة يريم، نتيجة إستهدافه بقنبلة يدوية.

وطالب المسلحون بضبط الجناة ومحاسبتهم ووضع حد للفلتان والفوضى الأمنية في يريم الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

وفي حادثة أخرى تعرضت شابتين في مدينة إب لعملية سطو من قبل لص يستقل دراجة نارية، وسط توسع وزيادة جرائم السرقات وعصابات عدة مرتبطة بمليشيا الحوثي، ومنتشرة بشوارع المدينة تمارس عمليات النشل والسطو على ممتلكات المواطنين.

ونشر ناشطون مقطع فيديو لعملية السطو التي تعرضت لها الفتاتين في منطقة "وادي ذهب" جوار السجن المركزي بمديرية المشنة بمدينة إب، وهو يقود دراجته النارية، وفي الفيديو يظهر اللص وهو يقوم بسحب شنطة من على كتف إحدى الفتيات حيث بداخلها "لابتوب" كمبوتر محمول وممتلكات أخرى.

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية فوضى وفلتان أمني زادت معه حدة الجريمة وأعمال القتل والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين ومصادرة الحقوق والحريات العامة والخاص