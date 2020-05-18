" باحاج" يتحدث عن مستقبل العصبة في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020

الشحات غريب

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تحدث الدكتور عبدالله سعيد باحاج رئيس العصبة الحضرمية عن مستقبل العصبة في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها اليمن

وقال باحاج لليمن العربي شكراً على اهتمامكم بحضرموت وما يدور فيها، إن العصبة الحضرمية التي انطلقت وأشهرت من فندق الأحقاف في سيئون عاصمة وادي حضرموت في السابع عشر من مايو 2013م وأمام حشد من أنصارها ومؤيديها قد جاءت تتويجاً لجهود دؤوبة ومتوالية ومنتظمة قامت بها قوى وطنية وشبابية حضرمية وعلى رأسها "جبهة إنقاذ حضرموت" والتي تشرفت بانني كنت منسقاً عام لها وهي التي أصدرت بيان تأسيسها بإعلان في المكلا عاصمة حضرموت الحديثة وذلك في السابع عشر من سبتمبر 2011م وتزامناً مع الذكرى الرابعة والأربعين لإسقاط السلطنة القعيطية والسلطنة الكثيرية في حضرموت في 17 سبتمبر و 2 أكتوبر 1967م على التوالي، وقد أوضحت هذه الجبهة في بيانها أن حضرموت ليست جنوبية وليست يمنية، وإن كانت اليوم هي ضمن دولة الجمهورية اليمنية فهو وضع مؤقت وواقع حال ليس إلا ، وكما كان حالها سابقاً مع دولة اليمن الديمقراطية من عام 1967م إلى عام 1990م فقد كان وضعها مؤقتاً ، ولاشك أن لشعب حضرموت رؤيته الخاصة في وضعه السياسي القادم ، وهذه الرؤية لم يستطع التعبير عنها علانية طيلة نصف قرن من الزمن بسبب القمع والإرهاب من نظامي عدن وصنعاء ، فجاء بيان جبهة إنقاذ حضرموت صيحة علنية وواضحة بحقوق حضرموت السياسية وبأنها ليست يمنية وليست جنوبية ، ومن حقها الاستقلال والحرية ، ولا ينبغي لشعب حضرموت أن يساق كالقطيع إلى مجازر عدن أو مجازر صنعاء، ويكفي ما عاناه شعب حضرموت خلال نصف قرن مضى من التنكيل والإرهاب من نظامي عدن وصنعاء واستحواذهما وطمعهما في أرض وثروات حضرموت