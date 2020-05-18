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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل قيادي حوثي وإصابة مساعده في تعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020
تعز - الخليج 365
لقي قائد ميداني حوثي مصرعه وأصيب مساعده، في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم.
وأفادت مصادر محلية، بمصرع قائد نقطة"المقلد"الأمنية التابعة لميليشيا الحوثي، أحمد حمود هزاع المزاحم، وإصابة مساعد له في عزلة "أيفوع الأعلى" بمديرية شرعب السلام في محافظة تعز، فجر اليوم الاثنين.
وبحسب المصادر، فإن النقطة الأمنية استحدثتها الميليشيا في المنطقة قبل شهور أثناء دخولهم إليها ولا يعرف من وراء الهجوم حتى الآن.
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