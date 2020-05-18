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مقتل قيادي حوثي وإصابة مساعده في تعز

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تعز - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020

مقتل قيادي حوثي وإصابة مساعده في تعز

تعز - الخليج 365

لقي قائد ميداني حوثي مصرعه وأصيب مساعده، في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم.

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وأفادت مصادر محلية، بمصرع قائد نقطة"المقلد"الأمنية التابعة لميليشيا الحوثي، أحمد حمود هزاع المزاحم، وإصابة مساعد له في عزلة "أيفوع الأعلى" بمديرية شرعب السلام في محافظة تعز، فجر اليوم الاثنين.

 

وبحسب المصادر، فإن النقطة الأمنية استحدثتها الميليشيا في المنطقة قبل شهور أثناء دخولهم إليها ولا يعرف من وراء الهجوم حتى الآن.

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