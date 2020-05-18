العمالقة تنفيذ حملة لتعقيم وتنظيف الحمامات العامة في الشيخ عثمان بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020

عدن - الخليج 365

نفذت فرق ألوية العمالقة حملات تنظيف وتعقيم الحمامات العامة في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن، برعاية القائد العام لألوية العمالقة العميد/ علي سالم الحسني، وبإشراف مدير دائرة الرقابة والتفتيش بألوية العمالقة العقيد غانم أحمد غانم.



وشملت الحملة رفع المخلفات والتعقيم والرش الضبابي في كافة القطاعات بمديرية الشيخ عثمان، كما استعانت فرق العمالقة بعمال النظافة لتنفيذ الحملة.

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وأوضح مدير الرقابة والتفتيش في ألوية العمالقة، مشرف الحملة، العقيد غانم أحمد غانم، أن حملة تعقيم وتنظيف الحمامات العامة مستمرة في كافة قطاعات مديرية الشيخ عثمان.

من جانبهم وجه المواطنين شكرهم لألوية العمالقة، وأبدوا ارتياحهم للجهود التي تبذلها خلال أيام شهر رمضان، ومنها تنفيذ حملة تنظيف وتعقيم الحمامات العامة بالمديرية.

ولازالت حملة النظافة والتعقيم مستمرة حتى انتهاء العمل في جميع القطاعات، وذلك في إطار توفير بيئة نظيفة للمستفيدين وللحد من انتشار الأوبئة التي يعاني منها سكان العاصمة عدن