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إصابة مواطن وشقيقته إثر استهداف حوثي للمنازل في حيس جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020

إصابة مواطن وشقيقته إثر استهداف حوثي للمنازل في حيس جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

أصيب مواطن وشقيقته بشظايا سلاح م.ط 23 إثر استهداف مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، للمنازل في قرية العُكُش جنوب غرب مديرية حيس بالحديدة.

 

وأفادت مصادر محلية أن المواطن سالم عوض حندج ذو الـ 55 عاما،ً أصيب بجروح خطيرة، فيما أصيبت شقيقته فاطمة عوض حندج ذات 50 عاماً،  بشظايا سلاح م.ط 23 إثر استهداف مليشيات الحوثي لمنزلهما في قرية العكش في مديرية حيس.

 

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وأضافت المصادر ان المواطن سالم نقل إلى مستشفى الخوخة لتلقي العلاج بينما تم اسعاف شقيقته فاطمة إلى مستشفى حيس.

 

في السياق قالت مصادر طبية في مستشفى الخوخة ان المواطن سالم عوض حندج تعرض لإصابة خطيرة في اليد والظهر وانحاء متفرقة من جسده.

 

واشارت المصادر الطبية إلى تقديم الإسعافات الأولية للجريح ومن ثم تحويله إلى مستشفى أطباء بلا حدود في المخا لاستكمال العلاج .

 

وتمارس مليشيات الحوثي أبشع الجرائم بحق المدنيين بشكل يومي، وتتنوع بين الاستهداف والقصف المباشر للمنازل وعمليات القنص للمواطنين وزرع الألغام في مختلف مناطق الحديدة

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