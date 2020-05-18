"الهلال الإماراتي"  تواصل توزيع وجبات الإفطار بالخوخة جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020 الحديدة - الخليج 365 تواصل هيئة الهلال الأحمر الاماراتي مشروع توزيع وجبات الإفطار الجاهزة، على النازحين في مخيم الوعرة الكائن في مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة وقام فريق الهلال، بتوزيع 380 وجبة إفطار جاهزة على النازحين في المخيم، وكذلك على الأسر الفقيرة والمحتاجة، وذلك في إطار أعمالها الإنسانية للتخفيف من معاناتهم.

Advertisements النازحين بدورهم وجهوا شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بالهلال الأحمر، على المساعدات الإنسانية التي تقدمها للنازحين في المخيمات وللمواطنين المحتاجين في المنطقة. الجدير بالذكر أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مستمرة بمشروع المير الرمضاني ويتضمن توزيع وجبات إفطار الصائم للنازحين والفقراء طوال شهر رمضان المبارك.

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